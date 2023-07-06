Ratusan orang yang diduga pendukung Pondok Pesantren Al-Zaytun mendatangi kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Menteng, Jakarta Pusat. Dalam aksinya, mereka menuding MUI telah melampaui batas kewenangan sebagai ormas keagamaan.

MUI dinilai menggunakan dalih desakkan masyarakat dan labelisasi ulama terkait keruhnya polemik Pondok Pesantren Al-Zaytun.

Massa juga meminta kepolisian tidak kalah dengan desakkan masyarakat dan sikap MUI dalam menyelesaikan polemik ponpes Al-Zaytun.

Kontributor: Rani Stones Sanjaya

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

