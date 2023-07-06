...

Prabowo Serahkan Pesawat C-130J Super Hercules Kedua Kepada TNI AU, Ini Kecanggihannya

Riana Rizkia, Jurnalis · Kamis 06 Juli 2023 20:30 WIB
Menhan Prabowo Subianto melaksanakan serah terima unit kedua Pesawat C-130 J Super Hercules ke KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (6/7).
 
Pesawat buatan Lokcheed Martin AS yang melakukan joyflight merupakan pesawat ke 2 dari 5 pengadaan Pemerintah Indonesia. Kelima pesawat nantinya akan ditempatkan di Skadron Udara 31, Lanud Halim Perdanakusuma, sebagai pesawat angkut berat..
 
..untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Opersi Militer Selain Perang (OMSP). 
 
Selain untuk mengangkut pasukan, pesawat multifungsi itu juga dapat digunakan untuk VIP, Pesawat juga dibekali dengan sejumlah fitur diantaranya aspek peningkatan perlindungan bahan bakar, serta sistem penanganan kargo.
 
Reporter: Riana Rizkia

(fru)

