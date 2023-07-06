Menhan Prabowo Subianto mengikuti joy flight Pesawat C-130 J Super Hercules A-1340 bersama Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo usai melaksanakan serah terima unit kedua Pesawat C-130 J Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (6/7).

Pesawat buatan Lokcheed Martin AS yang melakukan joyflight merupakan pesawat ke 2 dari 5 pengadaan Pemerintah Indonesia. Prabowo mengungkap, pembelian pesawat merupakan kebutuhan pertahanan untuk menjaga kedaulatan Indonesia.

Kelima pesawat nantinya akan ditempatkan di Skadron Udara 31, Lanud Halim Perdanakusuma, sebagai pesawat angkut berat untuk mendukung pelaksanaan tugas TNI AU, baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Opersi Militer Selain Perang (OMSP).

Reporter: Riana Rizkia

