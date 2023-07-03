...

OKEFLASH: Dicecar 24 Pertanyaan, Menpora Dito: Semoga Dapat Membersihkan Nama Saya

Erfan Maruf, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 18:00 WIB
Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo dicecar 27 pertanyaan terkait aliran dana sebesar Rp 27 miliar dalam kasus korupsi proyek pengadaan menara base transceiver station (BTS) pada Bakti Kominfo periode 2020 hingga 2022.
 
Di sisi lain, Dito mengaku undangan klarifikasi Kejagung sudah dinantikannya sejak isu aliran dana Rp27 miliar. Pasalnya, ia mengaku memiliki beban moral setelah namanya disebut dalam pengakuan salah satu tersangka BTS Kominfo. 

(fru)

