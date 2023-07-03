Tanah Papua tak hanya memiliki keindahan alamnya saja. Papua juga memiliki tradisi adat dan budaya yang mempesona. Salah satunya adalah tradisi ararem atau tradisi pembayaran mas kawin.

Tradisi ini sudah berlangsung secara turun temurun dari masyarakat adat Suku Biak. Tradisi ini merupakan warisan kekayaan budaya asli Papua yang masih bertahan. Tak hanya itu, prosesi ararem ini sebagai simbol harga diri calon mempelai pria.

Masyarakat Suku Biak yang telah hidup ratusan tahun silam masih mempertahankan tradisi ini. Ketaatan masyarakat Suku Biak senantiasa menjaga tradisi ini sebagai bukti melestarikan budaya.

Kontributor: Chanry Suripatty

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News