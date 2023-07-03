Polres Jakarta Pusat menggelar olah tempat kejadian perkara (TKP) rumah aborsi di Sumur Batu, Kemayoran. Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan jaringan yang diduga sebagai potongan tubuh hasil aborsi.

Petugas menemukan potongan yang diduga tubuh manusia di selokan depan rumah aborsi tersebut. Diketahui, rumah dua lantai di Jalan Merah Delima, Sumur Batu, Kemayoran, sebelumnya digerebek polisi karena menjadi tempat praktik aborsi. Sarang aborsi itu telah membuang puluhan janin ke kloset.

(fru)

