ASN hingga karyawan swasta kembali masuk kerja, Senin (3/7/2023). Stasiun Manggarai cenderung lengang di area transit lantai dua.

Kepadatan antrean pengguna KRL ada di Peron 6 maupun 7 saat turun tangga. Antrean pengguna KRL juga terjadi menuju Jakarta-Kota maupun Bogor.

Petugas Stasiun Manggarai mengatur pengguna KRL untuk urai kepadatan.

Reporter: Muhammad Refi Sandi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

