ASN hingga karyawan swasta kembali masuk kerja, Senin (3/7/2023). Stasiun Manggarai cenderung lengang di area transit lantai dua.
Kepadatan antrean pengguna KRL ada di Peron 6 maupun 7 saat turun tangga. Antrean pengguna KRL juga terjadi menuju Jakarta-Kota maupun Bogor.
Petugas Stasiun Manggarai mengatur pengguna KRL untuk urai kepadatan.
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: B.Lilia Nova
(fru)
