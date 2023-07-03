...

Begini Kondisi Stasiun Transit Manggarai Hari Pertama Kerja

Muhammad Refi Sandi, Jurnalis · Senin 03 Juli 2023 09:45 WIB
ASN hingga karyawan swasta kembali masuk kerja, Senin (3/7/2023). Stasiun Manggarai cenderung lengang di area transit lantai dua.
 
Kepadatan antrean pengguna KRL ada di Peron 6 maupun 7 saat turun tangga. Antrean pengguna KRL juga terjadi menuju Jakarta-Kota maupun Bogor. 
 
Petugas Stasiun Manggarai mengatur pengguna KRL untuk urai kepadatan.
 
Reporter: Muhammad Refi Sandi
Produser: B.Lilia Nova

