Arus balik penumpang dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, mencapai puncaknya, Minggu (2/7). Tercatat, 51 ribu orang dengan 10 ribu kendaraan menyeberang masuk Pulau Jawa.

Lonjakan arus balik terjadi pada kendaraan roda empat yang antre masuk kapal. PT ASDP Indonesia Ferry mengoperasikan 29 kapal dengan 102 perjalanan setiap hari.

Petugas terus memantau kondisi arus balik ke Pulau Jawa pada akhir libur panjang.

Kontributor: Heri Fulistiawan

Produser: B.Lilia Nova

