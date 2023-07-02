Farmers Market menggelar kompetisi memasak untuk anak, Sabtu (1/7). Ajang bertajuk Cilookba (Cilik Cooking Battle) di Margo City Mall, Depok. Kompetisi diikuti anak laki-laki atau perempuan berusia 10 hingga 14 tahun.

Peserta sebelumnya diwajibkan mengunggah video di medsos bekal unik ke sekolah. 20 video dan foto terbaik terpilih dan diundang berkompetisi secara langsung.

Hadiahnya juara satu mendapat voucher belanja senilai Rp10 juta dan kontrak eksklusif selama 12 bulan sebagai chef ambassador. Bertindak sebagai juri Chef Beng dan Chef Kushandari Arfanidewi atau Chef Ai.

Setelah kompetisi, Airlangga (10) berhasil keluar sebagai juara satu.

Tim Liputan Okezone

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News