...

Ajang Cilookba di Farmers Market, Sukses Cetak Chef Cilik Berbakat

Tim Liputan Okezone, Jurnalis · Minggu 02 Juli 2023 13:50 WIB
A A A
Farmers Market menggelar kompetisi memasak untuk anak, Sabtu (1/7). Ajang bertajuk Cilookba (Cilik Cooking Battle) di Margo City Mall, Depok. Kompetisi diikuti anak laki-laki atau perempuan berusia 10 hingga 14 tahun. 
 
Peserta sebelumnya diwajibkan mengunggah video di medsos bekal unik ke sekolah. 20 video dan foto terbaik terpilih dan diundang berkompetisi secara langsung. 
 
Hadiahnya juara satu  mendapat voucher belanja senilai Rp10 juta dan kontrak eksklusif selama 12 bulan sebagai chef ambassador. Bertindak sebagai juri Chef Beng dan Chef Kushandari Arfanidewi atau Chef Ai. 
 
Setelah kompetisi, Airlangga (10) berhasil keluar sebagai juara satu.
 
Tim Liputan Okezone
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini