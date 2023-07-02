Petani semangka di Desa Talang Buluh, Banyuasin, Sumsel, panen semangka. Panen semangka melimpah karena didukung cuaca kemarau dan panas. Semangka yang panen saat kemarau lebih manis dibanding saat hujan.

Dari satu hektare lahan, semangka yang dihasilkan bisa mencapai 30 ton. Saat ini harga semangka di pasar mencapai Rp8 ribu per kilogramnya.

Kontributor: Muhammad Riza Vahlevi

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News