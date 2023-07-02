Festival Sedekah Bumi digelar di Desa Pulau Rengas, Bangko Barat, Merangin, Jambi. Acara digelar di tepi sungai Batang Merangin pada Sabtu (1/7/ 2023). Biduk Amo merupakan lambang wujud syukur dari masyarakat.

Diceritakan, wilayah itu pernah dilanda kekeringan hebat dan penyakit. Setelah diadakan sedekah bumi dan berdoa, hujan turun. Setelah itu warga membuat Biduk Amo sebagai ungkapan syukur.

Kontributor: Nanang Fahrurozi

Produser: B.Lilia Nova



