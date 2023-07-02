...

Warga Pulau Rengas Jambi Gelar Prosesi Sedekah Bumi Biduk Amo

Nanang Fahrurozi, Jurnalis · Minggu 02 Juli 2023 11:00 WIB
Festival Sedekah Bumi digelar di Desa Pulau Rengas, Bangko Barat, Merangin, Jambi. Acara digelar di tepi sungai Batang Merangin pada Sabtu (1/7/ 2023). Biduk Amo merupakan lambang wujud syukur dari masyarakat. 
 
Diceritakan, wilayah itu pernah dilanda kekeringan hebat dan penyakit. Setelah diadakan sedekah bumi dan berdoa, hujan turun. Setelah itu warga membuat Biduk Amo sebagai ungkapan syukur.
  
Kontributor: Nanang Fahrurozi
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

