Inilah antrean kendaran di ruas Tol Purbaleunyi km 125, Cimahi. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta ini harus melaju dengan kecepatan rendah.

Untuk mengantisipasi kepadatan, rest di km 125 akan ditutup secara situasional jika terjadi kemacetan.

Diprediksi kepadatan kendaraan akan terjadi hingga malam nanti seiring berakhirnya libur panjang Iduladha

(fru)

