Puncak Arus Balik Libur Panjang Iduladha, Tol Purbaleunyi Km 125 Padat

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Minggu 02 Juli 2023 16:22 WIB
Inilah antrean kendaran di ruas Tol Purbaleunyi km 125, Cimahi. Ribuan kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari arah Bandung menuju Jakarta ini harus melaju dengan kecepatan rendah.
 
Untuk mengantisipasi kepadatan, rest di km 125 akan ditutup secara situasional jika terjadi kemacetan.
 
Diprediksi kepadatan kendaraan akan terjadi hingga malam nanti seiring berakhirnya libur panjang Iduladha 

