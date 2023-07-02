Tim SAR berhasil mengevakuasi 6 orang korban kecelakaan laut KM Farida Indah ke Pelabuhan Kaimana Minggu (2/7/2023). Sebelumnya kapal mengalami kecelakaan laut pada 20 Juni 2023 saat hendak mengadakan pelayaran dari Timika menuju Asmat.

Tim penyelamat membawa 2 orang menggunakan tandu karena kondisi tubuh yang kurang sehat. Selanjutnya 6 orang tersebut langsung dibawa menggunakan ambulans untuk mendapat penanganan medis. Sebelumnya 6 penumpang KM Farida Indah ini ditemukan oleh kapal asing berbendera Australia setelah terombang-ambing di atas rakit selama 3 minggu

(fru)

