Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Tol Cipali KM 76, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (1/7/2023). Terdapat 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun.

Menurut sopir yang tertabrak, sebuah minibus tiba-tiba menabrak kendaraan yang ada di jalur cepat. Korban yang tertabrak adalah keluarga yang balik dari liburan panjang Iduladha.

Kasus kecelakaan ini kini ditangani Unit Laka Lantas Polres Purwakarta

Kontributor: Irwan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News