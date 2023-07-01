Kecelakaan beruntun terjadi di ruas Tol Cipali KM 76, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (1/7/2023). Terdapat 3 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun.
Menurut sopir yang tertabrak, sebuah minibus tiba-tiba menabrak kendaraan yang ada di jalur cepat. Korban yang tertabrak adalah keluarga yang balik dari liburan panjang Iduladha.
Kasus kecelakaan ini kini ditangani Unit Laka Lantas Polres Purwakarta
Kontributor: Irwan
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
