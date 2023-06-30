Gempa Yogyakarta berskala 6,4 magnitudo terasa hingga Jember, Jawa Timur. Meski getarannya lemah, namun getaran gempa cukup panjang hingga 15 detik.

Hal ini membuat warga sempat panik dan memilih keluar dari gedung dan bangunan. Tidak ada laporan kerusakan akibat gempa ini. Pasca gempa, warga kembali beraktifitas seperti biasa.

Kontributor: Bambang Sugiarto

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

