Gempa dengan kekuatan M6,4 mengguncang Bantul Yogyakarta, Jumat (30/6) malam. Menurut BMKG gempa terjadi di kedalaman 25 kilometer.

Meski tidak berpotensi tsunami, namun guncangan gempa dirasakan cukup keras oleh warga di hampir semua wilayah DIY. Guncangan gempa mengakibatkan Taman Budaya Gunungkidul dan Bank Daerah Gunungkidul dan sejumlah bangunan mengalami kerusakan.

Kontributor: Erfan Erlin

(fru)

