Partai Perindo Bagikan Ratusan Paket Daging Kurban di Jambi, Masyarakat Antusias

Jum'at 30 Juni 2023 16:32 WIB
Ratusan warga Jambi antusias menyambut pembagian daging kurban, di Kantor DPW Partai Perindo, di kawasan Jalan Hayam Wuruk, Jelutung, Kota Jambi.
 
Satu persatu warga yang mendapatkan kupon daging, langsung diberikan daging kurban oleh Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi, Hendry Attan.
 
Salah satu warga berharap, Partai Perindo bisa memperjuangkan sembako murah. Sekretaris Wilayah DPW Partai Perindo Provinsi Jambi, Herlina berharap, pembagian daging kurban ini membawa berkah dan bermanfaat bagi  masyarakat
 
Kontributor: Azhari Sultan
Produser: Dinda Elita

(fru)

