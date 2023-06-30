Arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat macet pada hari ketiga libur panjang Iduladha, Jumat (30/6/2023).

Kendaraan mengular sepanjang 2 km dari arah Bandung menuju objek wisata Lembang. Kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi dan bus pariwisata dari Jabodetabek

Untuk mengurai kemacetan Satlantas Polres Cimahi memberlakukan one way dari kedua arah. Polisi juga mengalihkan sebagian kendaraan dari arah Subang menuju Lembang untuk masuk ke jalur alternatif seperti Jalan Kolonel Masturi.

Reporter: Yuwono Wahyu

Produser: Reza Ramadhan

