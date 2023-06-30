Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri melakukan ziarah serta tabur bunga ke TMP Kalibata, Jakarta, Jumat (30/6/2023) pagi.

Ziarah dan tabur bunga itu merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-77 Bhayangkara.

Selain itu, ziarah dan tabur bunga dilakukan untuk mengenang dan merefleksikan keteladanan serta perjuangan para pahlawan.

Reporter: Achmad al Fiqri

Produser: Reza Ramadhan

