Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo beserta pejabat utama Mabes Polri melakukan ziarah serta tabur bunga ke TMP Kalibata, Jakarta, Jumat (30/6/2023) pagi.
Ziarah dan tabur bunga itu merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-77 Bhayangkara.
Selain itu, ziarah dan tabur bunga dilakukan untuk mengenang dan merefleksikan keteladanan serta perjuangan para pahlawan.
Reporter: Achmad al Fiqri
Produser: Reza Ramadhan
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow