Sapi Mandi Kembang dan Didandani Sebelum Dipotong di Padang

Budi Sunandar, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 20:31 WIB
Prosesi tata cara penyembelihan hewan kurban di Kota Padang, Sumatra Barat memiliki tradisi yang cukup unik. Sebelum dipotong, hewan kurban diberi wewangian mandi kembang tradisi ini digelar setiap hari raya Iduladha oleh para pengikut jemaah Tarekat Satariah di Masjid Piaman Nurul Huda, Kelurahan Purus Baru, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.
 
Air kembang terdiri dari daun jeruk, bunga mawar, bedak, serta wewangi-wewangian. Tradisi ini digelar agar sapi tidak mengamuk dan bersih saat dikurbankan.

