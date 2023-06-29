...

Momen Ria Ricis Nangis Lihat Sapi Kurbannya Disembelih

Nurul Amanah, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 14:20 WIB
Iduladha tahun ini, YouTuber Ria Ricis menyembelih sapi limosin berukuran jumbo. Sapi kurban tersebut ia beri nama Hayabusa. Ria Ricis bersama keluarga merayakan Iduladha tahun ini di Pesantren Maskanul Huffadz. 
 
Pesantren tersebut diketahui milik kakak Ricis, Oki Setiana Dewi. Mereka pun bergegas menuju lokasi penyembelihan yang berada di perkarangan belakang pesantren. Terlihat beberapa hewan kurban dari para donatur sudah disembelih. 
 
Ketika Ricis melihat Hayabusa sedang bersiap-siap untuk disembelih, ia tak kuasa menahan tangis. Kepada para santri, Ricis berpesan agar selalu mencintai makhluk Allah SWT. Beberapa kali Ricis juga terlihat menyampaikan salam perpisahan kepada Hayabusa.
 
Ia seolah menyampaikan pesan agar Hayabusa tetap tenang saat disembelih.
 
Reporter: Nurul Amanah 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

