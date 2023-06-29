Libur panjang dan cuti bersama Iduladha, arus lalulintas di Lembang, Jawa Barat mengalami kepadatan. Kemacetan diakibatkan oleh banyaknya kendaraaan yang berdatangan untuk menghabiskan liburan.

Untuk mengurai kemacetan, Polres Cimahi melakukan rekayasa lalulintas dengan sistem one way dari arah Lembang menuju Bandung dan sebaliknya. Polisi mengimbau wisatawan untuk mengunakan jalur-jalur alternatif untuk menghindari kemacetan

(fru)

