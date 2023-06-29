...

Ambil Daging Kurban, Ribuan Warga Berdesakan di Masjid Agung Cimahi

Yuwono Wahyu, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 23:00 WIB
Ribuan warga rela mengantre hingga berjam jam untuk mendapatkan 1 kg daging kurban di halaman Masjid Agung Kota Cimahi, Jawa Barat, Kamis (29/6). Masjid Agung Cimahi untuk tahun ini menyembelih 28 ekor domba dan 4 ekor sapi untuk dibagikan kepada 1200 warga.
 
Sejumlah emak emak membawa anaknya untuk mengantre hingga terdorong karena antusias warga yang membludak. DKM Masjid Agung Cimahi memakai bungkus besek agar ramah lingkungan untuk membagikan hewan kurban.

