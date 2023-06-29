Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat yang menunggu di depan Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (29/6). Jokowi terlihat keluar bersama 2 cucunya yakni Sedah Mirah Nasution dan Panembahan Al Nahyan Nasution.

Presiden Jokowi juga menyempatkan diri berfoto bersama warga serta membagikan kaos untuk warga. Moment langka untuk bisa bertemu dengan orang nomer satu di Indonesia disambut gembira warga. Presiden Jokowi bersama kedua cucunya kemudian naik andong berkeliling Istana Negara Yogyakarta

(fru)

