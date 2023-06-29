...

Jokowi Sapa Warga di Gedung Agung Yogya, Sempat Bagikan Kaos dan Foto Bersama

Heru Trijoko, Jurnalis · Kamis 29 Juni 2023 20:47 WIB
Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat yang menunggu di depan Gedung Agung Yogyakarta, Kamis (29/6). Jokowi terlihat keluar bersama 2 cucunya yakni Sedah Mirah Nasution dan Panembahan Al Nahyan Nasution.
 
Presiden Jokowi juga menyempatkan diri berfoto bersama warga serta membagikan kaos untuk warga. Moment langka untuk bisa bertemu dengan orang nomer satu di Indonesia disambut gembira warga. Presiden Jokowi bersama kedua cucunya kemudian naik andong berkeliling Istana Negara Yogyakarta

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

