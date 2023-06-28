Seorang pria misterius hilang usai melompat dari atas Jembatan Teluk Kendari, Sulawesi Tenggara. Sebelum melompat, pria tersebut menitipkan kunci sepeda motor yang di kendarainya kepada tukang siomay.

Tim SAR yang mendapatkan laporan warga langsung melakukan pencarian dengan menggunakan perahu karet bermesin ke lokasi kejadian. Meski pencarian dilakukan hingga malam hari, namun pria tersebut masih belum berhasil ditemukan.

(fru)

