Nekat mencuri sapi jelang Hari Raya Iduladha, 3 orang di Tana Toraja, Sulawesi Selatan diringkus polisi. Tim gabungan Unit Resmob Satreskrim Polres Tana Toraja dan personil Polsek Saluputti bergerak dan mengamankan RT (53) dan 2 terduga pelaku MN (41) dan BU (45).

Dari tangan para pelaku diamankan satu ekor sapi yang akan digunakan tersangka saat Hari Raya Iduladha. Para pelaku dijerat dengan Pasal 363 Ayat 1 Ke 1E Kuhp tentang Pencurian Hewan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

(fru)

