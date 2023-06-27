...

Hari Ini Jemaah Laksanakan Wukuf di Arafah, Prosesi Puncak Haji 2023

Sucipto, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 11:23 WIB
Seluruh jemaah haji hari ini, Selasa (27/6) melaksanakan wukuf di Arafah. Hal itu sesuai ketetapan Pemerintah Arab Saudi, wukuf jatuh pada hari ini.
 
Jemaah bergerak ke Arafah sejak 8 Zulhijjah atau Senin (26/6/2023). Jemaah haji diimbau memperbanyak dzikir karena ini waktu paling mustajab.
 
Itu disampaikan Kabid Bimbingan Ibadah PPIH Arab Saudi Suratman. Jemaah haji juga diimbau untuk menjaga kesehatan dan tidak keluar dari tenda. 
 
Reporter: Sucipto
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

