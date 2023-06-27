Sejumlah pemudik memadati area keberangkatan Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur, Selasa (27/6/2023). Pasalnya pada Rabu esok para warga sudah mendapatkan libur panjang Iduladha hingga hari Minggu mendatang.

Banyak pemudik mengaku pulang ke kampung halaman untuk merasakan momen Iduladha bersama keluarga. Diprediksi puncak arus mudik pada momen Iduladha akan jatuh pada Rabu esok.

(fru)

