NII Crisis Center resmi melaporkan Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun Panji Gumilang terkait dugaan penistaan agama ke Bareskrim Polri. Pendiri NII Crisis Center Ken Setiawan menyampaikan apresiasi terhadap Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Menko Polhukam Mahfud MD yang memberikan atensi terkait dengan polemik ajaran di Ponpes Al-Zaytun.

Ken menekankan bahwa laporannya terhadap Panji Gumilang terkait dengan tindak pidana penodaan agama.

(fru)

