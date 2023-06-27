Beginilah suasana di kawasan Bandara Hang Nadim Batam, Kepri, Senin (26/6) sore. Dua kelompok taksi tampak saling dorong-dorongan dengan ricuh. Keributan tersebut dipicu oleh pemasangan plang batas penjemputan oleh taksi online.

Polisi pun mengerahkan personel untuk pengamanan menengahi kedua kelompok tersebut. Polisi masih menyelidiki pihak yang menjadi korban dalam bentrok tersebut.

Kontributor: Gusti Yennosa

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News