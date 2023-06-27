...

Kisah Bocah Kelas 5 SD Beli Kambing Kurban Pakai Uang Tabungan Sendiri

Yayan Nugroho, Jurnalis · Selasa 27 Juni 2023 13:52 WIB
Muhammad Ilham Isman Maulana siswa SD Islam Terpadu di Lumajang, Jatim, menabung dari kelas 1 SD untuk membeli kambing kurban. 
 
Kambing seharga Rp3 juta tersebut ia beli dari uang tabungannya. Perjuangan membeli kambing kurban dilakukannya dengan menyisihkan uang jajan Rp5.000 selama 5 tahun.
 
Menurut keluarganya, Ilham memang sejak kecil bercita-cita berkurban dengan uang sendiri. Keinginannya didasari untuk berbagi kepada warga yang kurang beruntung agar bisa menikmati daging kurban. 
 
Kontributor: Yayan Nugroho 
Produser: Akira Aulia W

