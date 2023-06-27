Muhammad Ilham Isman Maulana siswa SD Islam Terpadu di Lumajang, Jatim, menabung dari kelas 1 SD untuk membeli kambing kurban.

Kambing seharga Rp3 juta tersebut ia beli dari uang tabungannya. Perjuangan membeli kambing kurban dilakukannya dengan menyisihkan uang jajan Rp5.000 selama 5 tahun.

Menurut keluarganya, Ilham memang sejak kecil bercita-cita berkurban dengan uang sendiri. Keinginannya didasari untuk berbagi kepada warga yang kurang beruntung agar bisa menikmati daging kurban.

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: Akira Aulia W

