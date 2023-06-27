CCTV merekam detik-detik Gunung Semeru erupsi, Senin (26/6) malam. Rekaman CCTV diambil dari Desa Sipiturang, Pronojiwo, Lumajang, Jatim.

Awan panas guguran mengarah ke sisi tenggara atau ke Besuk Kobokan. Jarak luncuran mencapai lima ribu meter, dan warga diimbau untuk waspada.

Hingga saat ini, Selasa (27/6) belum ada laporan kerusakan akibat erupsi tersebut.

Kontributor: Yayan Nugroho

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News