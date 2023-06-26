...

Timnas Voli Putri Indonesia Gagal Juara AVC Challenge Cup 2023

Agus Ismanto, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 12:33 WIB
Timnas voli putri Indonesia gagal meraih gelar juara AVC Challenge Cup 2023. Megawati Hangesri Pertiwi dan tim dipaksa takluk 2-3 dari Vietnam.
 
Pertandingan final AVC Challenge Cup 2023 ini berlangsung dramatis. Di mana pertandingan harus diselesaikan dalam lima set. 
 
Masing-masing skor juga menunjukkan bahwa kedua tim tampil sangat agresif.
 
Kontributor: Agus Ismanto
Produser: Akira Aulia W

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

