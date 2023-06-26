Timnas voli putri Indonesia gagal meraih gelar juara AVC Challenge Cup 2023. Megawati Hangesri Pertiwi dan tim dipaksa takluk 2-3 dari Vietnam.

Pertandingan final AVC Challenge Cup 2023 ini berlangsung dramatis. Di mana pertandingan harus diselesaikan dalam lima set.

Masing-masing skor juga menunjukkan bahwa kedua tim tampil sangat agresif.

Kontributor: Agus Ismanto

Produser: Akira Aulia W

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News