Timnas voli putri Indonesia gagal meraih gelar juara AVC Challenge Cup 2023. Megawati Hangesri Pertiwi dan tim dipaksa takluk 2-3 dari Vietnam.
Pertandingan final AVC Challenge Cup 2023 ini berlangsung dramatis. Di mana pertandingan harus diselesaikan dalam lima set.
Masing-masing skor juga menunjukkan bahwa kedua tim tampil sangat agresif.
Kontributor: Agus Ismanto
Produser: Akira Aulia W
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow