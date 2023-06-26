...

Mesum Dalam Mobil, Sepasang Remaja Digerebek Warga di Sidoarjo

Pramono Putra, Jurnalis · Senin 26 Juni 2023 20:17 WIB
Sepasang remaja kabur saat digerebek warga saat berbuat mesum dalam mobil di kawasan Kavling DPR Sidoarjo, Jawa Timur. Sebelumnya, warga curiga dengan sebuah mobil yang terparkir dengan posisi mesin menyala setelah didatangi ternyata ada pasangan remaja yang sedang berbuat mesum.
 
Saat warga berdatangan, remaja wanita sedang memakai celana, sementara sang remaja pria langsung tancap gas. Aksi mesum pasangan remaja tersebut telah dilaporkan ke polisi karena dinilai dapat mencoreng kawasan tersebut yang dikenal sebagai lokasi wisata kuliner.

(fru)

