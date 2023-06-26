Sekitar 40 warga mengalami mual, pusing dan muntah, Minggu (25/6/2023). TKP Dusun Karang Tengah, Nogorito, Gamping, Sleman, Yogyakarta, Jawa Tengah.

Kejadian setelah warga mengonsumsi gulai kambing saat kerja bakti di masjid. Seluruh warga dilarikan ke puskesmas untuk penanganan medis.

Sampai saat ini, Senin (26/6/2023) empat orang masih dirawat intensif.

Kontributor: Galih Wismaya

Produser: B.Lilia Nova

