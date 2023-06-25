Piala Dunia U-17 2023 dan konser grup musik rock Inggris Coldplay dipastikan bentrok jika digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Piala Dunia U-17 akan bergulir pada 10 November sampai 2 Desember, sedangkan rencana konser Coldplay di SUGBK pada 15 November.

Sejauh ini SUGBK memang belum resmi ditetapkan FIFA sebagai salah satu venue Piala Dunia U-17. FIFA akan lebih dahulu menginspeksi kelayakan stadion yang akan digunakan sebelum memutuskan pilihan.

Namun, PSSI akan menjadikan SUGBK disiapkan untuk Piala Dunia U-17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Namun, pihaknya pun akan duduk bersama dengan promotor konser tersebut untuk mencari solusi terbaik jika memang bentrok soal jadwal.

Reporter: Andri Bagus Syaeful

Produser: Reza Ramadhan

