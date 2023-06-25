...

Jadwal Konser Coldplay Bentrok dengan Piala Dunia U-17 2023, Ini Kata Erick Thohir

Andri Bagus Syaeful, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 08:00 WIB
A A A
Piala Dunia U-17 2023 dan konser grup musik rock Inggris Coldplay dipastikan bentrok jika digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta. Piala Dunia U-17 akan bergulir pada 10 November sampai 2 Desember, sedangkan rencana konser Coldplay di SUGBK pada 15 November. 
 
Sejauh ini SUGBK memang belum resmi ditetapkan FIFA sebagai salah satu venue Piala Dunia U-17. FIFA akan lebih dahulu menginspeksi kelayakan stadion yang akan digunakan sebelum memutuskan pilihan.
 
Namun, PSSI akan menjadikan SUGBK disiapkan untuk Piala Dunia U-17. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan belum bisa berbicara banyak terkait hal tersebut. Namun, pihaknya pun akan duduk bersama dengan promotor konser tersebut untuk mencari solusi terbaik jika memang bentrok soal jadwal.
 
Reporter: Andri Bagus Syaeful
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini