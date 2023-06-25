...

Ambyar Award Mojokerto, Ribuan Warga Tumpah Ruah di Lapangan Raden Wijaya

Sholahudin, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 10:05 WIB
A A A
Malam puncak konser Ambyar Award, Sabtu (24/6) malam, dipadati ribuan warga. Konser digelar di Lapangan Raden Wijaya, Kota Mojokerto, Jawa Timur. 
 
Ribuan warga padati lapangan ingin menyaksikan artis ibu kota idola mereka. Artis yang datang seperti, Inul Daratista, Happy Asmara, Jihan Audi, dan Farel Prayoga.
 
Penonton kian antusias dengan kehadiran master sulap Limbad.
 
Kontributor: Sholahudin
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

