Inilah sentra penggemukan sapi di Desa Karangjambe, Padamara, Purbalingga. Sentra penggemukan sapi ini jadi incaran pejabat dan pengusaha untuk Iduladha.

Sapi peranakan Ongol, Simental dan Limosin berbobot di atas 800 kilogram. Bahkan 50 sapi jumbo sudah habis terjual sejak dua minggu lalu.

Pembelinya mayoritas pejabat dan pengusaha dari berbagai daerah. Harga sapi jumbo dengan bobot di atas 800 kilogram dipatok sekitar Rp50 juta.

Kontributor: Catur Edi Purwanto

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

