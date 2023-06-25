...

Sentra Sapi Raksasa Tempat Pejabat dan Pengusaha Memesan Hewan Kurban di Purbalingga

Catur Edi Purwanto, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 12:39 WIB
Inilah sentra penggemukan sapi di Desa Karangjambe, Padamara, Purbalingga. Sentra penggemukan sapi ini jadi incaran pejabat dan pengusaha untuk Iduladha.
 
Sapi peranakan Ongol, Simental dan Limosin berbobot di atas 800 kilogram. Bahkan 50 sapi jumbo sudah habis terjual sejak dua minggu lalu.
 
Pembelinya mayoritas pejabat dan pengusaha dari berbagai daerah. Harga sapi jumbo dengan bobot di atas 800 kilogram dipatok sekitar Rp50 juta.
 
Kontributor: Catur Edi Purwanto
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

