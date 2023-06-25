...

Fun Walk HUT ke-77 Bhayangkara di Monas, Diikuti Mahfud MD hingga Hasyim Asy'ari

Putranegara Batubara, Jurnalis · Minggu 25 Juni 2023 08:15 WIB
Sejumlah pejabat negara menghadiri fun walk atau jalan santai, Minggu (25/6). Acara digelar Polri dalam rangka HUT ke-77 Bhayangkara.
 
Fun walk dihelat di kawasan Silang Barat Monas, Jakarta Pusat. Adapun lomba gerak jalan beregu dibuka Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 
 
Sejumlah pejabat negara hadir di antaranya, Menkopolhukam Mahfud MD, Ketua KPU Hasyim Asy'ari dan Ketua Bawaslu Rachmat Bagja.
 
Terlihat Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono.
 
Fun walk dimulai dari Monas hingga Bundaran HI lalu kembali ke Monas. 
 
Reporter: Putranegara Batubara
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

