Beginilah suasana kebun anggur milik Khoirul Anwar, pemuda asal Cilegon. Di lahan berukuran 4X8 meter ini, ia berbudidaya anggur impor asal Ukraina dan Jepang.

Ia mulai melakukan budi daya anggur pada saat pandemi Covid-19. Setelah 3 tahun, kini Khoirul mulai menuai untung.

Dengan memanfaatkan media sosial, anggur miliknya kini mulai ramai dikenal hingga ke beberapa daerah di Indonesia.

Dari penjualan bibit dan buah anggur, ia dapat memperoleh Rp10 juta setiap bulannya.

