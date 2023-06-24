...

Budi Daya Anggur Asal Ukraina, Pemuda di Cilegon Raup Omzet Rp10 Juta per Bulan

Iskandar Nasution, Jurnalis · Sabtu 24 Juni 2023 09:50 WIB
Beginilah suasana kebun anggur milik Khoirul Anwar, pemuda asal Cilegon. Di lahan berukuran 4X8 meter ini, ia berbudidaya anggur impor asal Ukraina dan Jepang.
 
Ia mulai melakukan budi daya anggur pada saat pandemi Covid-19. Setelah 3 tahun, kini Khoirul mulai menuai untung.
 
Dengan memanfaatkan media sosial, anggur miliknya kini mulai ramai dikenal hingga ke beberapa daerah di Indonesia.
 
Dari penjualan bibit dan buah anggur, ia dapat memperoleh Rp10 juta setiap bulannya.
 
Kontributor: Iskandar Nasution
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

