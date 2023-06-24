...

Menikmati Kuliner Pentol Bakar Arsi Sampang

Diwan Mohammad Zahri, Jurnalis · Sabtu 24 Juni 2023 23:12 WIB
A A A
Pentol Bakar Arsi merupakan salah satu makanan di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Pentol milik pengusaha bernama Tohari memiliki yang rasanya gurih. Pentol bakar ini berbeda dengan pentol pada umumnya.
 
Pentol ini dilumuri bumbu rahasia lalu dibakar, harganya pun ekonomis. Tohari sudah satu tahun menjalani usaha pentol bakar. Pentol bakar ini bisa menjadi kuliner pilihan untuk sore hingga malam.
 
Reporter : Diwan Mohammad Zahri
Produser : Nofellisa

(fru)

