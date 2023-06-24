Kebun milik yang dikelola oleh Kelompok Tani Desa Mendolo, Karanganyar ini menjadi wisata baru di Pekalongan. Di sini puluhan kandang lebah dari kayu berjajar rapi di tiap titik.

Pengunjung bisa membeli madu langsung sambil bisa melihat proses memanennya. Bahkan pengunjung bisa langsung menghisap madu langsung dari sarang lebah sampai puas.

Harga per botol madu klanceng dibanderol Rp200 ribu.

Kontributor: Suryono Sukarno

Produser: Reza Ramadhan

