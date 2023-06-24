Beginilah suasana dapur layanan 911 yang disediakan Kerajaan Arab Saudi bagi jemaah haji. Layanan darurat ini terkoordinasi dengan keamanan jalan tol, patroli keamanan lapangan, polisi lalu lintas juga pemadam kebakaran.

Layanan ini dapat dimanfaatkan bagi jemaah haji yang sedang kesulitan, seperti tersesat di jalanan Makkah atau mengalami kejadian yang tak mengenakkan seperti kecopetan.

Petugas memantau monitor dan telepon selama 24 jam untuk melayani panggilan darurat.

Reporter: Endang Gunawan, Dedi Prasetia

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News