Eksklusif! Mengunjungi Dapur Layanan 911 di Arab Saudi untuk Kondisi Darurat Jemaah Haji

Endang Gunawan dan Dedi Prasetia, Jurnalis · Sabtu 24 Juni 2023 12:43 WIB
Beginilah suasana dapur layanan 911 yang disediakan Kerajaan Arab Saudi bagi jemaah haji. Layanan darurat ini terkoordinasi dengan keamanan jalan tol, patroli keamanan lapangan, polisi lalu lintas juga pemadam kebakaran.
 
Layanan ini dapat dimanfaatkan bagi jemaah haji yang sedang kesulitan, seperti tersesat di jalanan Makkah atau mengalami kejadian yang tak mengenakkan seperti kecopetan.
 
Petugas memantau monitor dan telepon selama 24 jam untuk melayani panggilan darurat.
 
Reporter: Endang Gunawan, Dedi Prasetia
Produser: Reza Ramadhan

