Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Megawati Soekarnoputri mengungkapkan gaya politik Soekarno adalah politik akar rumput.

Pernyataan ini disampaikan Megawati Soekarnoputri saat pidato di puncak peringatan Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6/2023).

Ia menyampaikan kepada seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan, bahwa politik pada kepemimpinan Soekarno itu harus bergerak ke bawah, ke rakyat, ke akar rumput.

Reporter : Carlos Roy Fajarta

Produser : Nofellisa

(fru)

