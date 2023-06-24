Polisi menggagalkan upaya penyelundupan 36 pekerja migran ilegal asal Indonesia yang akan dibawa ke Malaysia melalui perairan Kwala Batubara, Sumut, Jumat (23/6/2023). Kebanyakan mereka berasal dari pulau Sumatra, NTT, NTB, dan Sulawesi Selatan.

Penyelundupan ini dapat digagalkan berkat adanya laporan warga yang curiga lantaran kapal nelayan itu dipadati oleh puluhan penumpang.

Kontributor: Aminurasid

Produser: Reza Ramadhan

