Pimpinan Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang memenuhi panggilan tim investigasi bentukan Pemprov Jawa Barat, Jumat (23/6). Namun, Panji Gumilang enggan menjawab sejumlah pertanyaan yang ditanyakan oleh tim investigasi dan meminta waktu untuk menjawab klarifikasi polemik Ponpes Al Zaytun.

Menurut ketua tim investigasi, pihaknya tidak bisa memaksa Panji Gumilang menjawab semua pertanyan. Sebelumnya, tim investigasi Pemprov Jabar menanyakan 5 pertanyaan terkait kontroversi yang dibuat Panji Gumilang.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News