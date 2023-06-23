...

Terungkap! Pabrik Pembuatan Sabu Jaringan Iran di Apartemen Jakbar, 2 Pelaku Diringkus

Dimas Choirul, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 16:00 WIB
A A A
Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Bareskrim Polri mengungkap home industri sabu jaringan Iran di sebuah apartemen kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam ungkap itu, sebanyak dua orang ditetapkan sebagai tersangka
 
Pengungkapan pabrik sabu berawal dari adanya informasi masyarakat. Penyidik melakukan pendalaman dan mengamankan tersangka HR, warga negara Iran
 
Barang bukti yang disita yakni kristal sabu siap edar, bahan baku sabu sebanyak 12,36 Kg, Asetom sebanyak 2.500 ml, prekusor dan peralatan lainnya

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini