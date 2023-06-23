Direktorat Tindak Pidana (Dittipid) Narkoba Bareskrim Polri mengungkap home industri sabu jaringan Iran di sebuah apartemen kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Dalam ungkap itu, sebanyak dua orang ditetapkan sebagai tersangka

Pengungkapan pabrik sabu berawal dari adanya informasi masyarakat. Penyidik melakukan pendalaman dan mengamankan tersangka HR, warga negara Iran

Barang bukti yang disita yakni kristal sabu siap edar, bahan baku sabu sebanyak 12,36 Kg, Asetom sebanyak 2.500 ml, prekusor dan peralatan lainnya

(fru)

