Media sosial dihebohkan dengan postingan akun Instagram milik Nini Mariany. Dalam video itu, tampak seorang pegawai menganiaya seekor anjing peliharaan.

Anjing itu tampak diniaya dengan menggunakan groomer oleh pelaku. Akibatnya, hal itu membuat anjing tersebut terjatuh dari meja. Tak lama, anjing itu pun mati dan pelaku bergegas membawanya keluar.

Risma, pihak klinik hewan mengatakan pihaknya sangat menyesal atas peristiwa itu. Kasat Reskrim Polresta Barelang diketahui sudah melakukan pemanggilan terhadap pemilik klinik hewan. Saat ini, kedua belah pihak telah menyelesaikan perkara itu dengan jalan damai dan kekeluargaan.

Reporter: Gusti Yennosa

Produser: Akira Aulia

(fru)

