MUI Pusat mendatangi Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat untuk memberikan surat pada Kamis (22/6/2023) malam. Surat tersebut berisikan permintaan klarifikasi kepada pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang yang rencananya akan berlangsung pada Jumat (23/6/2023) siang ini di Gedung Sate, Bandung.

Sebelumnya permintaan klarifikasi oleh MUI ditolak pihak yang enggan bertemu dalam waktu dekat. Belakangan ponpes Al Zaytun diprotes oleh sejumlah kelompok masyarakat karena diduga mengajarkan yang bertentangan dengan agama Islam di pondok pesantren tersebut.

Reporter : Toiskandar

Produser: Reza Ramadhan

