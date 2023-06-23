Okezone.com kembali menggelar Okezone Goes to Campus pada hari ini, Kamis (22/6/2023) di Universitas Bakrie. Gelaran Okezone Goes to Campus pada kali ini akan mengusung tema "Media Sosial Vs Kebebasan Pers di Era Society 5.0".

Sejumlah pembicara akan bertukar pikiran dan gagasan dengan peserta, seperti Ketua Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana, CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji, dan Mahasiswa Ilkom Universitas Bakrie 2020 Gabriel Bias.

Dengan mengenakan pakaian batik, para mahasiswa aktif bertukar pikiran dan menimba ilmu seputar media-media alternatif yang sering menjadi sarana informasi, serta aturan dan Undang-Undang Pers yang berlaku di Indonesia.

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News