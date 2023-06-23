...

Okezone Goes to Campus Kembali Digelar, Bahas Media Sosial dan Kebebasan Pers

Kristo Suryokusumo, Jurnalis · Jum'at 23 Juni 2023 08:30 WIB
Okezone.com kembali menggelar Okezone Goes to Campus pada hari ini, Kamis (22/6/2023) di Universitas Bakrie. Gelaran Okezone Goes to Campus pada kali ini akan mengusung tema "Media Sosial Vs Kebebasan Pers di Era Society 5.0".
 
Sejumlah pembicara akan bertukar pikiran dan gagasan dengan peserta, seperti Ketua Pengaduan dan Penegakan Etika Dewan Pers Yadi Hendriana, CEO Good News From Indonesia (GNFI) Wahyu Aji, dan Mahasiswa Ilkom Universitas Bakrie 2020 Gabriel Bias.
 
Dengan mengenakan pakaian batik, para mahasiswa aktif bertukar pikiran dan menimba ilmu seputar media-media alternatif yang sering menjadi sarana informasi, serta aturan dan Undang-Undang Pers yang berlaku di Indonesia.
 
Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

